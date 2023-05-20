大陸27歲新生代男星羅正長相斯文帥氣，又擁有183公分的高挑身材，2018年出演知名選秀節目《偶像練習生》後，圈了不少粉絲，現在則以演戲為主。19日，他突然發微博寫下：「喜歡」2字，並Tag女偶像李子璇帳戶，原以為此舉是在告白，未料下秒工作室又說：「對不起我錯了！」，並說明事情緣由，引起外界關注。

19日晚間羅正請的小編透過工作室微博澄清，本來想用私人帳號表達對李子璇的欣賞之意，卻因為一時失手，導致切錯帳號，造成羅正跟李子璇困擾，為此他感到很抱歉：「我來滑跪(罰跪)了！我以後會更加謹慎，再也不犯這樣的錯誤了！」

此外，小編也表示之所以寫下喜歡2字，是因為參加完殺青宴，相當欣賞李子璇待人接物的態度，除了會夾菜照顧人，臨走時，見工作人員的衣服髒掉了，開口說願意送一套新衣，讓他印象深刻，未料竟在使用微博時，意外切成羅正的帳號，趕緊私訊羅正道歉，好在羅正大氣原諒，僅口頭警告他：「以後不要再出現這種失誤了。」

據了解，李子璇2016年獲得《加油！美少女》總決賽冠軍，並在2018年以《創造101》取得主題曲C位，雖最終僅獲得第12名，未能順利出道，仍讓她成功被大眾看見，接連發行多首歌曲，隨後逐漸轉型為演員，從配角一路演到女主角，最近她剛跟羅正拍完新戲，因此與羅正是熟識關係，不過她本人未在社群平台對烏龍告白一事做出任何回應。