美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）今天指出，由於民主黨缺乏行動，共和黨已暫停與其避免債務違約談判。目前距離可能發生災難性違約不到2週時間。

法新社報導，共和黨領袖麥卡錫在國會告訴記者：「我們得暫停一下。」「我們明年不能再花更多錢了。」

拜登總統的談判代表與共和黨一直在談判拉鋸，試圖就提高舉債上限達成協議，讓國家支付現有債務。

共和黨仍堅持拜登須簽署削減開支的協議，以交換他們同意提高舉債上限，無視民主黨一再要求以「乾淨的行動」提高舉債上限並不附帶任何條件。

白宮今天表示，雙方就國家預算依然存有重大問題。

白宮官員聲明指出：「兩黨就預算問題存在實際差異，談判進行將很困難。」「總統團隊很努力地朝向能獲參眾兩院通過的兩黨合理解決方案前進。」

拜登目前正在日本參加七大工業國集團（G7）峰會，他將縮短行程提早返回華府，試圖促成債務協議。（譯者：徐睿承）1120520