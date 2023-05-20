「Ozone」成員哲言、煥鈞近日推出合唱新歌〈可以先聽我說〉。先前在演唱會上，哲言與煥鈞用微醺魅惑的Disco Funk曲風撩動粉絲的心，彼此之間的自然互動也展現了他們的默契，〈可以先聽我說〉MV重新剪輯了演唱會的精華片段，讓歌迷能夠再次沈浸當時的歡樂氛圍，盡情享受歌曲。

以往較少嘗試創作歌曲的煥鈞說：「其實我有個創作夢，也很想玩樂團，這次跟哲言一起創作的過程中覺得很熱血！」哲言則表示這次跟煥鈞一起創作，比起獨自寫歌感覺非常不一樣，因為他本身比較擅長饒舌，有了煥鈞的加入，使得整首歌更具流線感。

〈可以先聽我說〉由哲言、煥鈞與新銳詞人張伍共同作詞，作曲則與R＆B創作人同理ZUNYA和金曲製作人剃刀蔣RAZOR共同完成，帥上加帥的組合讓哲言和煥鈞的創作過程充滿興奮熱血。歌曲描述個性不同的兩個男孩熱情追求同一個女生，情境設定在燈光幽微的酒吧裡，分別用各自的方式，展現出兩人最有魅力的一面。

當他們發現彼此身為「競爭對手」的同時，卻驚覺彼此其實非常相似，從而萌生出一種英雄欣賞英雄的情感。兩人以對唱的方式演繹歌曲，他們在詮釋時必須將情感和想像力更深刻地融入其中，讓兩種帥氣風格同時展現，期許可以呈現出「1＋1大於2的男孩浪漫」。