巴西日前發生極具爭議的謀殺案，34歲男子梅洛（Mauricio Roger Roger Rodrigues Melo）得知前老闆卡瓦爾坎特（Edivan Alves Cavalcante）2年前偷偷給他喝「嘉明果汁」後，氣得找卡瓦爾坎特算帳並當場殺害對方。

據《每日星報》報導，卡瓦爾坎特2年前在一杯甘蔗汁中加入自己的精液，隨後遞給不知情的梅洛喝下，以此作為惡作劇取樂，但不知是幸或不幸，梅洛直到2年後才知道自己曾喝下前老闆的

子孫甘蔗汁

梅洛得知真相後，對卡瓦爾坎特的怨恨與日俱增，最後在5月2日回到前公司找卡瓦爾坎特理論，並在衝突中持刀殺害對方逃逸，躲藏在住家附近的森林地帶，但仍被警方尋獲逮捕。

警方表示，卡瓦爾坎特當時傷勢嚴重，送醫不久就身亡，而梅洛被發現時身上還帶了2把刀，目前已被拘留並戴上手銬腳鐐，員警也透露，梅洛在訊問時面對有關謀殺前老闆問題，表現出異常冷漠的態度。

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