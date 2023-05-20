台中市一名高三賴姓男學生繼承5億房產後，竟突然和協助辦理過戶的代書助理男男結婚，更在婚後2小時後從10樓墜樓身亡，也讓他的母親認為是謀殺。如今警消到案發現場的狀況也曝光，並發現賴男生前有飲酒狀況，至於有沒有藥物反應，還要由法醫釐清。

高三男學生母親（中）認為代書兒謀財害命，更透露才見幾次面怎麼可能會去結婚。（圖／翻攝畫面）

才剛繼承5億資產的高三男學生，卻莫名同性婚還墜樓身亡，警方透露當時接獲報案到場後，發現高三男目測傷勢只有手部骨折，地上也沒有任何血跡，因此一度認為是路倒，直到送到醫院搶救時，才發現可能是墜樓。

警方循線發現，案發當天賴男和擔任地政士助理的夏男一同外出，兩人在戶政事務所登記結婚後，就返回夏男家中，隨後發生墜樓事件。夏男到案後供稱，當時賴男獨自在客廳喝酒，他則是去洗澡，洗完後就沒看到對方，不知道對方是墜樓身亡。

警方在10樓住家內沒有發現任何打鬥或血跡，在陽台的欄杆上則是發現墜樓的賴男手部與鞋子痕跡，墜落處離大樓建築約3公尺。警方和家屬雖然認定夏男嫌疑重大，但檢方認為沒有確切夏男謀殺的證據，因此在複訊後認為沒有羈押必要，以30萬元交保。至於賴男到底是失足還是被推落，以及體內有沒有藥物反應，都還要再進一步確認。

《CTWANT》提醒您：「任何人在依法被判決有罪

確定前，均應推定為無罪」

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