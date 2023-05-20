去年（2022）11月，日本仙台市發生一起殺害熟人的案件，一對情侶檔強行餵22歲男性友人吃自己的屎，並將其用毛巾勒死，還用電鋸分屍後拋屍掩埋，而在一個月後，2人已沒錢逃亡，才終於選擇自首供認棄屍地點。今（19）日，兩人已確定被檢方起訴。

根據日媒《東北放送》、《東日本放送》的報導，犯嫌為一對情侶檔，分別是31歲的無業男前田廣樹和曾為服務業的女子山口優，兩人在2022年11月於仙台市青葉區的家中殺害了22歲的友人佐藤大貴。據悉，在以毛巾勒斃死者之前，兩人先把他囚禁在家裡，並多次對他施行暴力、毆打他的臉部，再強迫他吃掉自己的排泄物。

在殺害佐藤大貴之後，犯嫌以電鋸將其分屍，並將屍塊裝進行李箱中，運送到荒濱區掩埋入土。犯案後兩人逃亡了一個多月，沿路從宮城縣逃到秋田縣，最後因為存款見底，才選擇在12月29日在青森縣的青森警察署自首，而警方隔日便在兩人供認的地點找到裝有破碎屍體的行李箱。

檢方將兩人鑑定居留至5月12日，以調查他們案發時的精神狀態，而於19日，仙台地方檢察廳正式以殺人罪、損毀屍體罪、遺棄屍體罪、傷害罪、脅迫罪等五項罪名起訴兩人。

更多 CTWANT 報導