美國麻薩諸塞州（Massachusetts）一名男子在商店購買彩券後忘記帶走，被女店員發現後，私自將彩券拿去對獎，發現竟中了美金300萬元（約新台幣9180萬）。後來該店員便夥同另一名同事試圖盜領這筆獎金，最後遭到彩券行識破，獎金順利回到得主手上。

根據《CBS NEWS》報導，美國麻薩諸塞州萊克維爾（Lakeville）一名男子在1月17日時前往當地一件商店購買一包洋芋片和4張彩券，結完帳後他卻只帶走洋芋片，不小心將彩券忘在現場。大約過了45分鐘後，另一名顧客發現遺留的彩券，便將彩券交給女店員卡莉（Carly Nunes）保管。

後來卡莉私自將彩券拿去對獎，意外發現彩券中了美金300萬元，便夥同同事約瑟夫（Joshph Reddem）盜領這筆獎金，隔天卡莉與男友、約瑟夫便前往彩券公司準備領獎。

而當時彩券公司員工雖然發現彩券有毀損痕跡，但還是將獎金發給卡莉一行人。沒想到卡莉竟向約瑟夫表示，只願意分他20萬美金（約新台幣600萬）2人因此大吵一架，這才讓彩券公司員工起疑心報警，警方調閱監視器後才揭開事情真相。

後來彩券行為了找到獎金真正的得主，四處張貼尋賞通知，最終在2月13日找到真正的得獎人，順利將獎金領回。事後卡莉也被警方指控入室竊盜、竊盜未遂、虛假索賠和恐嚇證人等罪；雷德姆則被指控勒索未遂罪。

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