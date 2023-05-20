台中市一名18歲賴姓男高中生4日中午墜樓身亡，且案發前2小時才剛登記同性結婚，而賴母表示，兒子才剛繼承約5億房產，他卻與處理房產的夏姓代書的26歲兒子結婚，且當日是在夏家身亡，賴母懷疑兒子是遭謀財害命；經檢警調查，發現在2人在結婚證書上幫忙簽名的證人，都是夏男當天上午8點多在路上隨機找來的，均為20多歲且認同同性婚姻的年輕男子。

18歲的賴姓男高中生一個多月前才繼承完爸爸的所有房地產，約5億的身家落在他身上，賴母指控，與他們認識10年的代書夏男，當天早上七點夏男以「我教你如何處理房地產」為由，將小孩騙出家中後，要求兒子攜帶身分證件，夏男就將兒子載到台中北屯區公所，辦理結婚登記。

由於登記結婚要有2人簽名同意，當天上午8點多，夏男便在路上隨機找人，2人進入一家超商，一名年輕男子正坐在座位區喝飲料，夏男上前詢問是否認同同性婚姻？對方回答「是」後，也答應幫2人簽下結婚同意書，另一名證人則是當時在戶政所外面的年輕男子，且也認同同婚，取得2名證人簽名後，夏男便帶著賴男和同意書走進戶政所辦理登記。沒想到結婚登記才剛完成，隨後就發生墜樓事件。

目前全案已進入刑事司法程序，檢察官訊問後，認為夏男有犯罪嫌疑，惟無羈押之必要，諭知30萬元交保；死者也於5月12日解剖，目前已知死者有酒精反應，但酒內有無被下藥，還要待鑑定報告結果，以釐清死因。

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