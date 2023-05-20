台中市一名高三賴姓男學生繼承了爸爸身後5億房產，沒想到一個多月前過戶完成，才剛繼承完全部資產，沒想到竟和幫忙處理房產的代書兒竟在同婚2小時後過世，讓他的母親也出面控訴是謀財害命，除了認為小孩根本是異性戀外，也悲痛表示兩個月內失去丈夫跟兒子的心情。

18歲的賴姓男高中生近期繼承完爸爸的所有房地產後，約5億的身家落在他身上，但卻在5月4日當天出門後，竟和負責他們家的代書地政士兒子去辦理同性婚，兩小時後賴姓高中生更離奇墜樓。

這一切都讓賴母不敢相信，據《ETTODAY》報導，她表示先生因投資有道生前擁有不少房地產，近年因狀況不佳因此陸續開始過戶給獨子，沒想到一個多月前才都過戶完畢，先生也過世。如今18歲的兒子卻離奇死亡，兩個月失去兩至親讓她無法接受，透露和兒子同婚的26歲夏姓男子，爸爸是他們認識10年的代書，負責長期協助他們家處理房地產事宜，她也表示雖然兩家認識10年以上，但夏男根本和兒子見面沒幾次，不可能和對方結婚，加上兒子才因暗戀女同學到學校輔導室傾訴過心聲，認為小孩不可能和對方同性婚。

賴母也指控，當天早上七點夏男以「我教你如何處理房地產」為由，將小孩騙出家中後，要求兒子攜帶身分證件，夏男就將兒子載到台中北屯區公所，辦理結婚登記。結婚登記才剛完成，夏男又將賴姓被害人載往自己住處，要求兒子喝酒。家屬質疑夏男在酒內下藥，等兒子昏迷，再將人推落陽台，製造自殺假象。

被控殺人的夏男以30萬元交保，不過如今夏男已成為賴男配偶，依法可繼承一半的房產，另一半房產由賴母繼承。賴母也呼籲夏男放棄繼承，來證明自己殺人動機，並要求檢察官依法聲請法院羈押，同時請法醫鑑定死者是否被加工墜樓。

＊《CTWANT》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

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