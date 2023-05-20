台中市驚傳詭異命案，18歲賴姓男高中生4日中午墜樓身亡，且案發前2小時才剛登記同性結婚，而賴母表示，兒子才剛繼承約5億房產，他卻與處理房產的夏姓代書的26歲兒子結婚，且當日是在夏家身亡，賴母懷疑兒子是遭謀財害命，今日在議員的陪同下召開記者會，希望能釐清真相。

據了解，賴男父親日前過世，他則繼承30筆總價約5億元的房地產，相關程序委託夏姓代書幫忙處理，夏姓代書的兒子則擔任助理，夏男4日上午到賴男家中，2人聲稱要討論房產規畫為由便一起出門，但當日中午賴男便在夏家墜樓身亡。

而賴母發現，兒子離家後便與夏男一同到戶政事務所登記同性結婚，登記後2小時便發生命案，而夏男此時已是賴男的伴侶，對於死者名下房產有優先繼承權，種種跡象都讓賴母懷疑夏男是謀財害命，今日在議員和律師的陪同下召開記者會。

賴母在記者會上心痛表示，兒子日前才因暗戀女同學而到輔導室接受輔導，實在不滿相信他會同性結婚，目前已委任律師提告殺人，夏男則被以30萬元交保，希望能查清真相，還給家屬公道。

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