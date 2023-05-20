受美國避免債務違約的談判暫停影響，美股今天收黑，終止2天漲勢。

道瓊工業指數終場下跌109.28點，或0.33%，收在33426.63點。

標準普爾500指數下跌6.07點，或0.14%，收在4191.98點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌30.94點，或0.24%，收在12657.90點。

費城半導體指數下跌20.003點，或0.62%，收在3203.486點。（譯者：徐睿承）1120520