受美國避免債務違約的談判暫停影響，美股今天收黑，終止2天漲勢。
道瓊工業指數終場下跌109.28點，或0.33%，收在33426.63點。
標準普爾500指數下跌6.07點，或0.14%，收在4191.98點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌30.94點，或0.24%，收在12657.90點。
費城半導體指數下跌20.003點，或0.62%，收在3203.486點。（譯者：徐睿承）1120520
受美國避免債務違約的談判暫停影響，美股今天收黑，終止2天漲勢。
道瓊工業指數終場下跌109.28點，或0.33%，收在33426.63點。
標準普爾500指數下跌6.07點，或0.14%，收在4191.98點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌30.94點，或0.24%，收在12657.90點。
費城半導體指數下跌20.003點，或0.62%，收在3203.486點。（譯者：徐睿承）1120520
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