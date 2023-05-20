致災性大雷雨在19日轟遍全台，其中以桃竹地區雨勢最為恐怖，短短3小時灌下破百毫米的雨量，造成多地淹水，但究竟對於台灣目前嚴峻的水情有沒有幫助，對此氣象粉專表示「降雨成果，水庫豐收」，讓網友振奮不已。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》發文「降雨成果，水庫豐收」，指出這波鋒面在20日凌晨已經進入尾聲，桃竹苗地區因為凌晨的煙囪雲，降雨量更是遠遠超乎預期，整體來說，這波降雨都有精準下在水庫集水區，可說大豐收，但還不夠飽，接下來可以期待下周二「繼續加油」。

論壇表示，週六、日、一屬於西南風環境，苗栗到屏東會出現不定時短暫雷陣雨，凌晨至清晨、中午至傍晚機率最高，其他地區則是午後雷陣雨為主。

水利署指出，統計數據下來，這波鋒面為全台水庫帶來了1795萬噸的水量，不過降雨多集中在中部以北，其中以日月潭(含霧社)水庫進帳430萬噸最多，次為苗栗鯉魚潭390萬噸，北部以石門水庫290萬噸入流最多，新竹寶山加寶二也有150萬噸；然而南部曾文、南化水庫集水區雖然創下今年以來單日最高降雨量，但雨勢來的快，去得也快，進帳大約僅30萬噸，南水局表示，雖然無法解除缺水危機，但仍有不小助益。