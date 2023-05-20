大陸下一代轟炸機「轟-20」具有隱形功能，可望作為未來主戰轟炸機。退役中將帥化民表示，轟-20打擊面積很大，可以一次殲滅一個師或一個旅，對我們威脅很大。

帥化民19日在中天新聞《全球大視野》節目中表示，轟-6的載彈量只有3到7噸，在轟炸戰場上攜彈量是不夠的，轟-20則可以載20噸的炸彈，破壞力就大了，航程也比較遠。轟-20可以飛到1.2萬公里，作戰半徑就達7000、8000公里，再加上空中加油機，可飛行1萬6000公里，來回8000公里，以大陸的術語就叫「投射力量」；一旦投射出去，從機場到戰場，都在它的涵蓋之下，這就是遠程的轟炸。

帥化民指出，對於大面積的作戰，轟炸機的破壞力很大，戰鬥機是一架對一架，或是打點、雷達、砲陣地，但是大規模、大面積、大目標的作戰，就要用轟炸機。比如殲-15、殲-16是打點目標，轟-20則是打面的目標，在戰場上可以一次殲滅一個師、一個旅，對我們威脅很大。

另外，帥化民也點出，殲-35攜帶的飛彈也很進步。霹靂10、霹靂15，則是代替航母上的艦載機，未來可取代殲-16，預計要造1100架，再加上殲-20的900架，就是2000架。