今天持續受鋒面影響，各地仍有局部短暫陣雨或雷雨，下周一（22日）鋒面接近，晚間起至下周二（23日）各地有陣雨或雷雨，伴隨「劇烈天氣」；另外，昨晚生成的熱帶性低氣壓，最快今生成第2號颱風「瑪娃」，路徑不確定性高，應持續觀察。

今天各地仍有局部短暫陣雨或雷雨，但降雨範圍減少，強度也減弱，午後熱力作用，各地山區有局部較大雨勢機率；氣溫方面，清晨各地低溫都在20至24度之間，白天高溫約28至31度。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天鋒面東移，殘存雲系帶來局部短暫陣雨，有局部較大雨勢；明天氣好轉，大氣仍不穩定，清晨西南部沿海、午後山區易有小範圍對流發展，偶有較大雨勢。

下周一梅雨季第4波移動性鋒面接近，中南部有局部陣雨，各地氣溫偏高，白天高溫達36度以上；下周二鋒面影響，有陣雨或雷雨，偶有小範圍強對流發展，伴隨「劇烈天氣」。下周三至周五（24至26日）天氣好轉，各地多雲時晴，山區午後有零星短暫陣雨。

至於昨晚8時生成的熱帶性低氣壓，氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，最快今天、最晚下周一生成第2號颱風「瑪娃」，模式結果相當發散，路徑不確定性很高，北上之後轉向東北或西折過來都有可能，距離還遙遠，還有很多天可以慢慢觀察。