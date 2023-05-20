為了環保不少人改開電動車，一名女網友分享，男友去年從油車換成電動車，本來一切都很好，但不知道為何，男友改開電動車以後變得很神經質，每次出門第一站一定要去充電站，然後開在高速公路上，男友也常常擔心沒有電，而趕緊下交流道找快充站充電，兩人也為此吵了許多次架，讓原PO超級無奈，也引起網友熱烈討論。

一名女網友近日在Dcard上分享，男友去年從油車換成電動車，起初她覺得很酷，因為車身外觀很有科技感，車內空間很大，還有一堆貼心的細節設計，包括後座可以往後躺、中央扶手可以滑移等等。而且現在台中公共停車場開電動車免停車費。

女網友表示，本來都好好的，但是男友換電動車以後變得超級神經質，現在他們要出門前，一定要先去充電站充飽電才可以開始行程，而且有時候在高速公路上開一開，男友就會擔心沒電，而趕緊下交流道找快充站充電，即便她算了里程跟男友說還夠，男友也聽不進去，甚至還有幾次為此對她發脾氣，讓她瞬間喪失出遊的興致。

女網友感嘆地說，她現在忍不住開始懷念以前開油車的時光，至少不會因為這些瑣碎的小事吵架或是耽誤行程。

貼文引起網友討論，「他是不是手機電量87%就開始充電」、「「家裡沒充電樁，真的不要想買電車」、「長途本來就是要油車，真的要折衷還是油電混合實際一點」。另有不少網友則說，原PO提到的那些問題，感覺都是男友的問題比較多，本來出遊前一天就會先充好電吧！而且要跑哪裡都會先看好里程，應該不至於那麼焦慮。