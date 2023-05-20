隨著藍、白兩陣營總統參選人確定，2024選戰即將開打。媒體人韋安表示，民進黨若是針對新北市長侯友宜帶職參選一事狂轟濫炸，只會出現反效果，甚至引發民眾的不滿。

韋安20日在臉書撰文表示，稱「民進黨狂打侯友宜落跑，完全搞錯方向！」，且只會有反效果。韋安解釋，民進黨不拿出好的政策、政見，來和侯友宜的比較，天天打侯「落跑」，只會讓民眾覺得，「你們做不好，為什麼不讓侯友宜來試試看？」

韋安更強調，越打侯，只會越讓民眾產生反感，並使侯支持度變第一。他指出，隨著侯友宜被徵召後，《TVBS民調中心》最新民調結果顯示，侯友宜獲得30%支持度最高，賴清德第二，支持度為27%，柯文哲第三，支持度為23%。藍綠對決一對一PK，侯友宜支持度48%，賴清德的37%，侯贏賴11%。

另在《台灣民意基金會》最新民意調查顯示，20歲以上台灣人，五成一不支持民進黨繼續完全執政，四成支持。韋安稱，主流民意根本就不認為侯有「落跑」的問題，而是對綠色執政不滿，支持有能力和實力的侯友宜，來實現政黨輪替。

韋安最後還提到，侯若當選，新北的建設不僅不會有影響，還會發展的更快。整個台灣也能「三平、三安」，用「好好做事」取代內部的對抗和紛爭。