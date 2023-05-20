外交部長吳釗燮18日晚間在推特發文，針對特斯拉執行長馬斯克對於兩岸議題的發言嗆「這世上除了錢，還有一種我們稱為價值的東西」。國民黨台北市議員李彥秀酸，副總統賴清德過去也高舉「價值」大旗，但如今為了騙選票卻喊「和平保台」，要求吳立刻發文予以譴責。

李彥秀昨（19）日在臉書表示，馬斯克日前受訪時談到兩岸關係，認為「統一台灣是中國的官方政策，大家應該認真看待」，而這段沒有驚人之處的談話，卻讓吳釗燮像一隻鬥雞一樣，在外交部推特發文痛批，稱有一種東西叫做「價值」，但「若依照吳釗燮的邏輯，沒能和我建交或復交的國家，不也如此？」

「價值比金錢還有官位來的更重要！」李彥秀認為，吳釗燮作為一個政務官，最高的「價值」就是負起政治責任，而他任內與7國斷交，被網友調侃是「斷交部長」，「吳釗燮應該立刻引咎辭職，捍衛價值與尊嚴，不要再戀棧權位。」

李彥秀酸，總統蔡英文應立即中止《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA），因為吳釗燮說「這世上除了錢，還有一種我們稱為價值的東西」；李更指出，過去高舉「價值」大旗的賴清德，從「台獨金孫」變成「務實台獨工作者」，更為了騙選票喊出「和平保台」，吳應立刻發文譴責才對，因為「這世上除了官位，還有一種價值我們稱之為廉恥」。

依中央社報導，馬斯克16日在德州舉行特斯拉（Tesla）股東大會中場邊接受CNBC專訪，被問到中國是否將採取行動控制台灣，馬斯克說「統一台灣是中國官方政策，不需要額外解讀」。

報導指出，被問到中方若控制台灣，是否不利特斯拉或其它公司？馬斯克稱中國與全球經濟不可分割；如今彼此切割，其實很多企業會比特斯拉更慘，例如「我不知道你要到哪裡才能買到iPhone」。而針對中國尋求掌控台灣，馬斯克指這是他們昀政策，大家應該嚴肅看待。