又有民眾搭Uber被超收費用，一名男網友今凌晨酒後以Uber叫車，選擇優步小黃，系統預收85元，沒想到回家查看手機，短短2公里結帳金額竟達4080元，讓他氣炸表示「酒都醒了」。

一名網友今天清晨在臉書《爆料公社》發文，「不知道優步小黃怎麼計費的，預收85元，短短2公里車程結帳收我4080，氣到酒都醒了。」他貼出行車明細，從地圖看來車程大約只有短短3分鐘。

原PO表示，他雖然有點喝醉，但沒有在車上吐，下車還有跟司機說謝謝，「據說是一些素質差的司機會亂輸入金額，就賭客人沒發現，一趟就抵一天了，自己各位搭乘的時候再注意點，不然就是拒搭。」

男網友搭Uber優步小黃，2公里路程被收4080元。（翻攝爆料公社）

許多網友直呼誇張，「聯絡司機請他退給你，因為是司機按的，客服要等好多天」、「這是可以退費的吧，不然應該是可以直接告啊」、「誇張！板橋包計程車到台中也才3000整。」、「優步小黃就是來亂的」、「優步小黃的最後乘車金額是『司機自己輸入』的，如果要搭小黃就用現金，如果要用信用卡乾脆叫一般的Uber比較保險。」

不過也有網友挖苦他，「這是一個在酒店被灌單，回家坐車還被司機灌單的故事」、「所以說不管怎麼樣，這種喝酒要坐車的場合，我一定會留1分的意識回家，避免發生這種事。」

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