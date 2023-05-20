中市18歲5億身價賴姓高三生，與夏男登記結婚2小時候離奇墜樓身亡。賴母出面控訴，兒子疑因5億遺產遭奪命。委託律師許哲維說，賴男是一個陽光大男孩，在高中時曾經擔任體育股長，相當活潑外向，而且還通過英語國際檢定三級認證，在校算是個優秀的學生，今年才剛考上某知名私立大學，正準備開始新鮮人生活，不可能就此輕生。

律師許哲維表示，賴男雖繼承市價5億房產，但生活節儉，並非揮霍的人，他今年4月21日才考上機車駕照，剛買機車不久，還載媽媽出去玩，曾說要到學校附近租房，對未來充滿期待，不可能輕生。

繼承5億高三生在高中時擔任班級體育股長。(陳淑芬翻攝/家屬提供)

繼承5億高三生通過國際英語檢定三級認證。(陳淑芬翻攝/家屬提供)

賴母哭訴，18歲兒子才剛考上大學，繼承市價約5億房產，因處理房產問題只與代書助理夏男見過2次面，夏在5月4日上以教導處理房產為由帶賴出門，兒子就再也回不來了，她不知道兩人結婚，完全無法接受，指控兒子因上億遺產而遭殺害。

許哲維說，賴男今年以繁星考上大學，對大學生活充滿期待，最近還跟媽媽說，要到學校附近租房，媽媽也可以常去他的租屋住、玩。

許哲維表示，賴男在今年4月21日才考上機車駕照，相關的健康檢查登記都正常，而且他才剛買機車，還載媽媽出去玩。

至於外傳賴男疑曾暗戀女同學，疑因感情受傷而輕生。許哲維說，賴男對此事早已平復，不可能為此輕生。

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