前民進黨立委郭正亮昨(19)日宣布退出民主進步黨，並認為民進黨執政7年兩岸戰爭風險越來越高是現實，若賴清德真的當選總統，台灣將陷入緊張。對此，台北城市科技大學企管系教授鄭明德認為，賴清德2014年曾說出「台獨是台灣人民極大的共識」的爭議言論，恐沒想到如今讓自己陷入政治困境。

郭正亮昨宣布退出民主進步黨，強調道不同不相為謀，君子絕交，不出惡言。惟願堅持自由民主、追求清廉勤政、謀求兩岸和平的同志，能不斷回顧從政初心，經常自我反省，面對現實落差，提出務實解方，才對得起關切台灣前途的廣大民眾。郭正亮昨晚接受資深媒體人平秀琳專訪時強調，他對世界形勢跟兩岸形勢的認知，跟民進黨有很大的差別，民進黨執政7年兩岸戰爭風險越來越高，若賴當選總統，台灣就要陷入極大的緊張之中。

對此，鄭明德今(20)日接受《中評社》訪問時指出，郭正亮提兩岸和平是提醒賴清德兩岸的重要性，因「務實的台獨工作者」緊跟著賴清德。鄭明德也提到，兩岸議題並非賴清德擅長，卻未見新潮流系其他成員挺身幫賴，直呼「讓人意外」。

鄭明德透露，賴清德2014年6月曾於復旦大學表示「台獨是台灣人民極大的共識」，這句話是最危險的，不僅衝擊當時兩岸關係，也影響後續民進黨籍縣市長到大陸參訪活動。鄭明德說賴清德恐沒想到，當年關於兩岸議題的發言，如今卻讓自己陷入政治困境。