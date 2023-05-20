氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新模式模擬顯示，今(20)日鋒面東移，殘存雲系帶來局部短暫陣雨，偶有局部較大雨勢，仍應注意。各地區平地氣溫：北部21至30度，中部22至32度，南部23至33度，東部20至32度。明(21日)天氣雖好轉，大氣仍不穩定，清晨西南部沿海、午後山區易有小範圍對流發展，並影響鄰近地區，偶有較大雨勢。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下週一(22日)「梅雨季」的第4波「移動性鋒面」逐漸接近，大氣不穩定，中南部有局部陣雨；各地氣溫明顯偏高，白天熱如夏，高溫達36度以上，東南部則有焚風發生的條件。下週二(23日)鋒面影響，有陣雨或雷雨，偶有小範圍強對流在其中發展，伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…)，需注意即時訊息。下週三至週五(24至26日)天氣好轉、氣溫升，各地多雲時晴，山區午後偶有零星短暫陣雨。

吳德榮提及，最新(19日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，下週二(23日)還有「梅雨季」的第4波「移動性」鋒面，屆時仍需注意。此外，模式亦模擬，下週菲律賓東方海面有颱風活動，其侵台機率如何變化？尚待觀察；而該海域有颱風活動，其將構成不利於「滯留鋒面」形成的大氣環境，並持續至月底；至於何時才有第5波鋒面影響？則已超過最長10天，有參考價值的模擬期限；但若延伸說6月梅雨不妙，則屬「言之過早」，已遠超出可信的模擬期限。