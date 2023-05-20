看來「大鬍子」哈登的七六人生涯已經提前結束了！根據七六人隨隊記者龐姆佩20日爆料，哈登預計拒絕下個球季價值3560萬美元的球員選項合約，進而成為自由球員重回休士頓加盟火箭，畢竟火箭今年夏天擁有6000萬美元左右的薪資空間，本來就打算招募更多好手。

龐姆佩強調，哈登離開剛在東區準決賽遭到塞爾提克淘汰的七六人，並非完全只是想要拿到高薪合約，而是哈登的母親仍然深愛著休士頓，哈登自己也在休士頓擁有幾家公司，更重要的是，哈登在休士頓，就像是上帝一樣被當地球迷所愛戴。

就連火箭老闆費爾蒂塔也從來沒有掩飾喜歡哈登的心情，在火箭聘請新任總教練烏度卡之前，在面試過程就被問到假如日後執掌哈登的感覺或計畫，看來火箭早已抱定主意要把哈登從費城重新找回休士頓了。

哈登曾在火箭效力過9個球季，兩次領軍打進西區冠軍賽，不僅獲得1次年度MVP，也8度獲選全明星球員，在先後歷經待在籃網、七六人等隊的不愉快時光，他會想要重返把他當作招牌球星的火箭，也並非沒有道理的。