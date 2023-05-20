0800:美國官員周五說，總統拜登在日本廣島出席七大工業國集團（G7）峰會時，將宣布軍援烏克蘭3.75億美元（約116億台幣）。

據路透報導，這位要求匿名的官員說，這套軍援方案包括提供高機動性多管火箭系統（High Mobility Artillery Rocket System），簡稱海馬斯（HIMARS），以及砲彈等。

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