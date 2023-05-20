中國大陸外交部網站消息，中國政府歐亞事務特別代表李輝當地時間19日在華沙，與波蘭外交部副國務祕書（副外長）格爾維爾（Wojciech Gerwel）會談。雙方就政治解決烏克蘭危機和中波關係等問題交換意見。李輝稱，中方關於烏克蘭危機的立場是一貫的，就是勸和促談。

李輝表示，烏克蘭危機擴大化、長期化不符合各方利益，中方希望戰火盡快平息，和談得以重啟。中方關於烏克蘭危機的立場是一貫的，歸結起來就是勸和促談。中方願在《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件基礎上，與各方加強對話交流，繼續擴大政治解決危機的公約數，為停火止戰逐步積累共識，打下堅實基礎。

波蘭是烏克蘭近鄰，也是中東歐地區重要國家。中方重視波蘭在地區事務中的重要作用，願與波蘭繼續就政治解決烏克蘭危機保持溝通，支持建立均衡、有效、可持續的歐洲安全架構，為歐洲和平提供持久保障。

李輝強調，中波傳統友好，中方願同波方一道，在相互尊重、平等相待、互利共贏的基礎上，推動中波關係不斷邁上新台階。

中國大陸外交部網站消息，格爾維爾表示，波方始終堅持一個中國原則，願與中方共同努力，推動波中關係取得長足進展。波方高度評價中方作為安理會常任理事國在國際事務中發揮的建設性作用，期待中方在烏克蘭問題上繼續發揮積極影響，推動目前的緊張局勢早日緩和降溫，盡快實現和平。

美國之音報導，根據波蘭外交部聲明，波蘭希望北京譴責俄羅斯入侵烏克蘭的行為。聲明說，格爾維爾表示「（波蘭）希望中國會譴責俄羅斯的侵略行為，並向俄國施壓要求俄方重新遵守國際法原則。」不過，中國外交部的通稿，並未提到格爾維爾上述要求。自2022年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，中國從未譴責過俄羅斯。

美國之音稱，過去15個月以來，華沙一直強烈地支持烏克蘭恢復領土完整，包括奪回2014年被俄羅斯吞併的克里米亞。在俄烏戰爭期間，波蘭對烏克蘭的支持僅次於美國。波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Jakub Morawiecki）在習近平和普丁3月會晤後曾表示：「我認為中國不是一個好的調停人。他們過於反自由世界和親俄羅斯。」