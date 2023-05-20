NBA官方在20日公布西區冠軍賽G2的最後兩分鐘裁判報告，結果出現4次誤判或漏吹，其中3次都對湖人有利，且都出現在安東尼戴維斯、詹姆斯兩大湖人球星身上，但湖人最後仍以103比108吞敗，目前在西區冠軍賽處於0勝2敗落後劣勢。

第1次誤判出現比賽還剩1分49秒，安東尼戴維斯在禁區內並未積極防守對手，這是明顯防守3秒違例，接著第2次誤判發生在最後1分38秒，安東尼戴維斯持球闖入禁區遭到麥克波特打到手臂，造成他的掉球，這次應該吹麥克波特打手犯規卻沒響哨。

第3次誤判則在最後50.2秒，這次還是安東尼戴維斯同樣沒在禁區積極防守對方，裁判仍未吹他防守3秒違例，至於最後一次誤判是在最後24.7秒，詹姆斯接球後明顯已經走步，裁判卻選擇無視，讓他可以直接持球快攻上籃取分。

其實詹姆斯與安東尼戴維斯在G2表現都不太好，詹姆斯雖拿22分、10助攻與9籃板，卻在比賽過程當中出現離譜放槍或快攻上籃掉球，三分球更是投6中0，安東尼戴維斯則是投15中4，假如這兩大球星繼續如此低迷，看來湖人已經可以準備放假了。