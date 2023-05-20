【LIVE直播】蔡英文發表就職7周年談話 「讓世界重新看見台灣」

總統蔡英文上任至今（20）日，執政正式滿7周年，上午9時她在總統府召開記者會發表談話及未來努力的目標，感謝民眾的團結與執政團隊的努力，並接受媒體提問，《中時新聞網》也隨時為讀者提供最新狀況。

蔡英文表示，這7年來我們所努力的遠遠不止這些，特別感謝堅守崗位的公私部門夥伴一起打拚，尤其是守護第一線的國軍、警察、海巡的付出，更重要的是我們2300萬台灣人民的團結一致 。

蔡英文強調，這7年有成功也有挫折，改革會有陣痛，執政也總有許多地方可以做得更好，但是蔡英文的執政團隊認真做事、懂得反省，總是快速調整、找出方法、扛住壓力、解決問題，來因應國際情勢的變局，回應民意期待。

蔡英文說，相信一段10年、20年後，回頭來看這段過程，可以更清楚看到這7年來我們重新定義台灣，也讓全世界重新看到台灣不可或缺的存在，雖然我只剩下一年任期，但我不會因此鬆懈，我的信念是 1年能做的事就1年做到，1年做不完的就用1年+4年規劃，替台灣下一個階段的發展打基礎。

蔡英文指出，台灣已經是當前世界的關鍵字，台海早已從兩岸區域層次，成為攸關全球安全及國際繁榮的焦點，全世界都是利害關係者，除了既有基礎外，我們也必須以全球視野來處理兩岸關係。

蔡英文認為，現在全球共識很清楚，台海議題必須和平解決，戰爭不是選項，任何一方都不能以非和平的方式片面改變現狀。從我執政以來，政府立場很堅定，我們信守承諾、維持現狀，致力台海的和平穩定。

蔡英文說，我們也堅守4個堅持，保障2300萬台灣人民共同的利益和福祉，不挑釁、不冒進，也絕不在壓力下屈服，維持現狀、避免衝突發生、以對等的對話化解兩岸分歧、促進健康有序交流，這既是台灣不分黨派的責任，也是兩岸的共同責任，更是各國的共同期待。

蔡英文提到，和平是兩岸的唯一選項，以維持現狀做為各方的最大公約數，就是確保和平的關鍵之事，現在是國際社會對台灣最重視，最友好的歷史時刻，朝野政黨必須團結合作，對內可以因為民主選舉競爭，但對外要共同守護中華民國台灣。

蔡英文強調，台灣的民主不是從天而降，和平也不是靠卑躬屈膝得來，我要再一次強調，要維護和平必須強大自己，我們越團結就越安全，台灣越安全，世界就越安全。