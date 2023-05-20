日本男星市川猿之助，日前被發現和雙親倒臥在自家住宅，雖然送醫後無生命危險，不過雙親卻不治身亡，檢方展開司法解剖後，初步查出死因為藥物中毒， 而他留下的眾多遺書中，其中署名留給密友「M」，內容不僅包含「我愛你」等告白字句，連遺產都要留給對方，讓外界更加好奇兩人關係。

根據《集英社ONLINE》報導，市川猿之助留下的遺書中，其中一封是署名留給密友「M」，內容除了寫著：「原諒我先走一步了，真的很抱歉」，還包含「我愛你」等告白字句，甚至還要把遺產留給對方，讓外界更加好奇該人的真實身分，根據知情人士指出，這位密友「M」就是打電話報案的經紀人，更有媒體目擊經紀人將江市川猿之助及雙親送醫後，在現場崩潰痛哭，讓人看了相當不捨。

據悉，密友「M」除了是市川猿之助的經紀人，另外一個身分則是演員，M的母親聽聞此事後大感驚訝，她表示僅知道兒子從事歌舞伎方面的工作，私下雖曾聽過兒子誇讚市川猿之助，但認為他只是把對方當仰慕著崇拜，並不知道他跟在市川猿之助身旁打理工作，對於兩人私下關係並非不清楚。

市川猿之助爆出輕生消息後，同時被爆料對合作演員及工作人員性騷擾，若當事者稍作反抗，就會被剔除在演出名單外；此外，他更被指出在疫情爆發之際，在飯店內召開「共浴派對」，還頻頻進行肢體接觸，完全不遵守防疫規定，由於許多人怕拒絕會丟掉飯碗，只能無奈配合。

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