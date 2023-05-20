中國駐英國大使館據微信公眾號20日消息，大陸駐英使館發言人就七國集團廣島峰會涉中問題發布「答記者問」。強調對於任何損害中方利益的言行，中方都將作出堅決有力回擊。

大陸駐英使館稱，有記者提問：據報導，七國集團廣島峰會將操弄涉華議題，並宣布共同應對所謂「經濟脅迫」。中方對此有何評論？

大陸駐英使館發言人回應，對有關報導表示嚴重關切。近年來，七國集團（G7）無視客觀事實，在涉台、涉港、涉疆、涉藏等問題上粗暴干涉中國內政，在東海、南海問題上挑撥地區國家關係、製造陣營對抗。G7一些成員無視市場經濟和公平競爭原則，無理打壓中國企業。中方對此強烈不滿和堅決反對。

發言人指出，針對有關國家操弄涉中議題，強調如下：

第一，世界上只有一個中國，台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分。一個中國原則是中國同各國建立和發展關係的政治基礎，也是二戰後國際秩序的重要組成部分，是國際社會普遍共識和國際關係基本準則。當前台海和平的最大威脅是台獨分裂行徑和外部勢力對其縱容支持。要真正維護台海和平，就必須明確反對和制止任何台獨行徑，不得利用G7峰會等場合為台獨分裂勢力撐腰打氣。台灣問題純屬中國內政，是中國核心利益中的核心，解決台灣問題是中國人自己的事，絕不允許任何外部勢力插手干涉。

第二，香港回歸以來，中國政府始終全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，香港居民依法享有各項權利和自由，香港正走向由治及興的新階段。新疆正處於歷史上最好的發展時期，社會穩定、經濟發展、民族團結、宗教和睦，人權得到最大限度的保護。西藏已如期實現全面小康，各族人民宗教信仰自由和民族文化得到充分保護和不斷發展，成為中國民主人權事業進步的生動寫照。香港、新疆、西藏事務純屬中國內政，任何外國無權干涉。

第三，中國是國際海洋法治的堅定捍衛者和建設者。在涉海問題上，始終堅持同直接有關當事國，在尊重歷史事實基礎上，根據國際法，通過談判協商和平解決東海、南海有關爭議，願同各方共同維護地區的和平穩定。相關國家應切實尊重地區國家維護和平穩定的努力，停止挑撥地區國家關係、製造陣營對抗。

第四，說到「經濟脅迫」，這頂帽子毫無疑問是美國最配戴。美國一再泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，對別國企業採取歧視性和不公平做法，嚴重違反市場經濟和公平競爭原則。中國自身就是美國經濟脅迫的受害者，一貫堅決反對其他國家搞經濟脅迫，反對「脫鉤斷鏈」。美國應立即停止以國家安全為名行打壓、遏制他國之實，停止濫施單邊霸凌行徑，停止脅迫盟友搞排他性小圈子，停止擾亂全球產業鏈供應鏈安全穩定，停止將世界分裂成兩大市場、兩套體系。

第五，中方敦促G7摒棄冷戰思維和意識形態偏見，停止粗暴干涉別國內政，停止搞陣營對抗的「小圈子」，停止人為製造國際社會的對立和分裂。作為G7輪值主席國，日方應拿出負責任態度回應、解決國際社會關切，為世界和平、穩定與發展做些實實在在的好事。

最後，對於任何損害中方利益的言行，中方都將作出堅決有力回擊。