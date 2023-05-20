資深醫藥記者洪素卿分享，有一個不到40歲的朋友因心肌炎過世，當初就只是小感冒，但拖了一周都沒好，回去上班被發現昏倒在廁所，緊急送醫不治。新光醫院內臟科醫師陳冠任提醒，心肌炎死亡率高達50％，如果有發燒、流鼻水、咳嗽、肌肉無力、腹瀉、嘔吐、胸悶、心悸、喘、心跳快以及腳腫等11症狀要小心。

資深醫藥記者洪素卿在節目《健康2.0》上分享，她有一個不到40歲的朋友因為心肌炎過世，當初朋友只覺得自己有點感冒，但是休養了一周都沒有好，但再繼續請假不工作可能會耽誤到一些業務，因此朋友決定拖著生病的身體去工作。

洪素卿表示，朋友那天約了一個客戶見面，但因為他提早到了客戶的公司樓下，便打電話告知對方他提早到了，會先在樓下晃一晃，等到時間差不多了再上去，結果客戶等了又等，一個小時過去都沒有等到人，忍不住覺得納悶說「提早到的人，怎麼遲遲沒有出現呢？」打電話過去也沒人接。

洪素卿指出，後來對方注意到大樓樓下的騷動，才知道出事了。他的朋友在樓下晃晃的時候，到一樓的洗手間上廁所，結果就這樣昏倒了，但因為商業大樓一樓的洗手間多是訪客使用，所以人比較少，拖了好一陣子才被發現，緊急送醫以後，一度插上了葉克膜，但朋友最後仍然沒有搶救過來，推估是心肌炎所致。

新光醫院心臟內科醫師 陳冠任表示，一般感冒、肺炎或猛暴性心肌炎都是病毒感染，但心肌炎的病毒不只會出現在口腔與上呼吸道，甚至可能延伸到心臟。而這種會影響心臟的病毒，可能讓心臟暫時停止或退化，這個時候就會產生嚴重症狀。一般來說，如果有發燒、流鼻水、咳嗽、肌肉無力、腹瀉、嘔吐、胸悶、心悸、喘、心跳快以及腳腫等症狀，就有可能是心臟的問題。而心肌炎的死亡率將近一半，要特別注意。