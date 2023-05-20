《小姐不熙娣》班底Pag日前在節目爆料某女星有「藝人病」，詩亞（舊藝名：斯亞）不滿遭影射，19日PO憂鬱症診斷證明書，宣布向Pag和留惡評的酸民提告。稍早，詩亞透露Pag有打電話來，但她不想私下解決，要求對方「敢在節目上亂講，就要敢在社會大眾前道歉。」

詩亞在IG限時動態公開錯過Pag來電的截圖，表示：「很抱歉我的IG不是誰都可以打給我，如果可以的話真的會滿可怕的。」詩亞更隔空向Pag喊話：「也不要想私下解決，敢在節目上亂講，就要敢在社會大眾前道歉，這是我的原則，很抱歉你踩線了。」

詩亞隔空對Pag喊話，要她敢講就要敢公開道歉。（圖／詩亞IG）

事情傳開後，有網友留言給詩亞，認為《小姐不熙娣》都有消音，是鏡頭帶到小優的嘴型，才會引發聯想，不明白詩亞幹嘛對號入座，甚至揚言提告。對此，詩亞回應：「沒有的事情澄清自己為什麼是對號入座？再來，就算我對號入座好了，也是我夠勇敢！敢亂講就敢回敬，彼此彼此。如果是你被抹黑而會影響到你的收入，你敢嗎？我就問。」詩亞也強調，不捍衛自己就是被變相的霸凌。

詩亞認為不捍衛自己就是被變相霸凌，決定出聲反擊。（圖／詩亞IG）

Pag日前在《小姐不熙娣》爆料，之前打算跟某個前女團藝人合作，想不到對方開的金額很高，還跟她說：「可是我的身分不一樣，我是藝人」，讓她不敢再聯絡。節目播出後，詩亞被點名就是當事人，慘遭網路霸凌，逼得詩亞公開與Pag的對話截圖自清，否認天價之說，亦強調沒說過自己是藝人。

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