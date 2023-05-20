英超足球隊里茲聯正面臨降級危機，他們只剩最後兩輪比賽，排名倒數第3，女拳王布莉吉絲（Ebanie Bridges）決定要給球員們一點鼓勵，她對媒體《talkSPORT》說：「如果你們沒被降級，我就給你們看胸部。我會進去休息室拉起上衣，我可以親吻你們，給你們OnlyFans的免費訂閱。拜託里茲保級成功，不要令我失望。」

今年36歲的布莉吉絲是澳洲拳擊手，綽號「金髮轟炸機」。2022年3月，布莉吉絲在英格蘭的里茲打敗拳王瑪麗亞（María Cecilia Román），成為新任IBF女子蠅量級冠軍。她後來留在里茲發展，成為里茲聯的球迷，儘管她的拳擊技巧幫不上忙，但還有其他方式可以激勵球員。

2009年的日本電影《巨乳排球：熱血校隊的決賽心願》就有類似的劇情，一位中學女老師為了激勵男子排球社的鬥志，答應打贏比賽就讓他們看胸部。這是小說改編的故事，碰巧布莉吉絲也有教師資格（高中數學老師），她一邊念書一邊練拳，最後「棄文就武」成為拳王。

女老師這招對中學生管用，但是對職業球員恐怕效果有限了，何況布莉吉絲為宣傳自己的OnlyFans，平常就已經穿著很大膽。如果諾丁漢森林不敗、艾佛頓贏球，里茲聯下一場再敗給「鐵鎚」西漢姆聯就會確定降級的命運。