近日疫情反撲，許多從未確診過的人陸續中鏢，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學直呼「沒有天選之人，只是時候未到。」他表示，除了新冠肺炎外，流感也很猖獗，其他腸病毒、腺病毒、人類間質肺炎病毒等也曾出不窮，兒童急診人滿為患，每天占床率100％的兒科病房早已不堪負荷。

謝宗學在臉書發文指出，過去一周小兒急診室罹患新冠肺炎的病人數急速上升，大多是3歲以下尚未到幼兒園的孩子染疫，幾乎都是被家庭成人傳染，且家庭成員包括病人本身從沒感染過新冠肺炎；「這一波疫情基本上是將過去3年防護做得很好的『天選之人』一一挑出來，掃蕩沒有自然感染過的族群。」

除了新冠肺炎外，謝宗學表示，流感也很猖獗，絕大多數是A型流感，零星的B型流感逐漸出現；其他像是腸病毒、腺病毒、人類間質肺炎病毒、副流感病毒、鼻病毒等也層出不窮，這些病毒共同特色是會讓孩子發高燒，導致兒童急診人滿為患；每天占床率100％的一般兒科病房早已不堪負荷，為紓解急診室壅塞，兒科需要住院的病人甚至開始收往其他科病房。

謝宗學直言，只要兒童感染症的人數增加，感染可能併發的重症人數同步上升，心肌炎、腦炎、敗血症等嚴重併發症增加，相當挑戰台灣兒童急重症量能；「當病房占床率高到無病床可用的時候，病人最後的歸處只能是兒童急診留觀區，小兒急診室變成防疫解封、各種病毒橫行無阻時，最終也是唯一的防線。」