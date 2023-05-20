NBA and NBPA agreed in recent months to have talks about increased competitiveness in the All-Star Game as part of new collective bargaining agreement, sources said. Changes could come for the 2023-24 season. https://t.co/gQHni8oBLb — Shams Charania (@ShamsCharania) May 19, 2023

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞20日搶先爆料，由於自從2018年開始實施隊長選人方式的全明星賽制，已經逐漸讓球迷感覺到倦怠感或無聊，NBA已經開始認真考慮改回原本的東西區明星隊對抗方式，且最快在下個球季全明星賽就改回舊制。

NBA自從2018年實施隊長選人方式的全明星賽制，結果「小皇帝」詹姆斯連續6年都被選為隊長，也連5年領軍贏球，直到今年全明星賽才首度輸給「字母哥」阿提托康波領軍的隊伍，這6年的全明星賽MVP依序是詹姆斯、杜蘭特、里歐納德、字母哥、柯瑞與塔圖。

不過這樣的全明星賽選人方式，最近開始讓球迷感覺膩了，畢竟詹姆斯永遠都在當隊長，選人過程幾乎也沒新意，大家都只在看到底第一個與最後一個被選的是誰，所以NBA才開始在最近的理事會與總管會議上進行討論，是否要改回原本的東西區對抗。

其實之前也曾有人建議過，NBA全明星賽為何不改成世界隊與美國隊的對決，畢竟近年來不少國際球星在NBA表現越來越出色，逐漸足夠跟美國本土球員有所對抗，只是這樣的全明星賽對抗模式，能否真正被球迷所接受？恐怕也有待觀察。