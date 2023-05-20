新冠肺炎疫情再度升溫，加上呼吸道融合病毒（RSV）、人類間質肺炎病毒（hMPV），如何避免呼吸道遭受感染，相當重要。根據今天發表於權威期刊《刺絡針》（The Lancet）的研究，使用肥皂洗手能有效降低呼吸道感染率、達17%，進而避免因此死亡的風險。

腎臟科醫師王介立在其臉書分享一篇今天（20日）發表在刺絡針的研究。根據該研究，中低收入國家推廣使用肥皂洗手的措施能有效減少呼吸道感染。作者作者分析了過往文獻，與未進行洗手的組別相比，推行使用肥皂洗手的措施可以將任何形式的呼吸道感染風險降低17%。此外，還可以降低下呼吸道感染和上呼吸道感染的風險。

該研究指出，急性呼吸道感染 (Acute respiratory infection, ARI )，根據其感染的部位是在喉部的上方還是下方，而分為上呼吸道與下呼吸道感染，上呼吸道感染包括咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等；下呼吸道包括肺炎、細支氣管炎等。

引起 ARI 的病原體可以通過空氣傳播、表面傳播或人與人之間的接觸途徑傳播。研究人員認為，用肥皂洗手可有效去除手上的病原體並殺死許多細菌和病毒，從而預防許多急性呼吸道感染。