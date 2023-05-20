警方逮曾姓員工。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

遭7個地檢署通緝在案的曾姓男子，日前跟著清潔公司老闆到客戶家打掃，但他卻趁老闆將價值52萬俗稱黑水鬼的勞力士手錶忘在客戶家中時，他竟偷偷將手錶拿去典當，得手約20萬。最終因老闆向他借手機時，意外發現他與當舖對話紀錄，整件事情才曝光。

在高雄開設清潔公司的陳姓男子，於4月下旬與2名員工前往位於美術館的客戶家中清潔時，為方便打掃，他將價值52萬元的手錶取下，放在廚房的中島上，直到隔天才想起手錶沒有拿，立即持客戶提供的鑰匙返回查看，但手錶卻已不翼而飛。陳男雖曾懷疑員工順手牽羊，但因沒有證據也不想冤枉人，只好暫時作罷。

直到5月18日上午，陳姓老闆因忘了帶手機，向曾姓員工借用公司無償提供的手機來聯絡工作事宜，意外發現裡面竟然有曾男與當舖的對話，還提及典當手錶，陳男便試探性詢問對方「我不是典當勞力士」，當舖業者也回應：「上次的黑水鬼嗎？」，後續得知手錶已經交給下游廠商，立即向鼓山分局龍華派出所報警逮人。

初步了解，擔任清潔工作的38歲曾姓男子，從去年9月27日起陸續遭新竹、台北、桃園、士林、南投、高雄及橋頭地檢署發布通緝在案，且7案全是詐欺罪嫌。

為了躲避追緝，他都以徒步或搭乘大眾運輸工具上下班，甚至連手機都還是公司老闆無償提供使用，竟不知感恩，還偷走老闆的高價手錶在5月初時典當20萬元，落網時辯稱款項已花用一空。警方除將他逮捕並解送歸案，另也依竊盜罪嫌送辦。