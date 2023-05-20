一名女網友分享，哥哥即將結婚，女方媽媽原說「我們不是賣女兒」，卻開口討36萬元聘金；女方和女方媽媽吃素，竟要求婚宴所有人比照辦理，被拒絕後改成主桌吃素。原PO發文討拍，引來網友熱議。

她在匿名論壇「Dcard」表示，哥哥準備結婚，雙方家長已見過面，決定婚宴由雙方合請，但新娘、新娘媽媽吃素，要求整場都得吃素，協調後改成「主桌整桌吃素」。原PO傻眼，「到底為什麼，主桌另外8人要陪妳們一起吃素」。

另外，未來親家母開出36萬元聘金（大聘+小聘）不含餅錢，還要2兩黃金，氣得原PO繼續虧，「沒有要賣女兒，結果好意思要50萬？妳女兒是不差，但身價也沒那麼高吧」。

「我有需要跟我哥或我爸媽說什麼嗎？要怎麼講啊？女方家吃相太難看了吧」，原PO把文分享後，引來網友吐槽，「看完全文只覺得干妳什麼事？又不是妳要嫁，意見那麼多，你爸媽和你哥都沒講話了」、「爸媽跟哥哥都OK，妳只要出席的話，我勸妳好好消化自己情緒」。