澎湃新聞20日報導、大陸國務院總理李強19日主持召開國務院常務會議，研究落實建設全國統一大市場部署總體工作方案和近期舉措。大陸專家解讀，國常會聚焦全國統一大市場建設，是要破除地區之間市場分割，也要積極引進先進外資；釐清地方保護與地方發展的邊界；進一步優化基礎性制度。旨在釋放市場潛力，更好利用全球先進資源要素。

澎湃新聞報導，北京清華大學國家戰略研究院特約研究員劉旭表示，「中國正處在加快實現共同富裕的關鍵期，加快建設全國統一大市場是促進經濟轉型升級，實現高品質發展的基本前提。」尤其在疫情後，中國市場與國外經濟體恢復正常的貿易往來、人員往來，同時各地之間的流通更暢，如果想讓外資更好成為穩定經濟增長的重要推動力量、想讓地方的產業鏈實現進一步優化等，都需要有更好的統一大市場。

劉旭說：「有些地方政府可能為了保就業或者保護本地企業利益，設置一定的限制，但這樣就不利於全國統一大市場的形成，所以我們建議通過一系列有力措施消除這些障礙。」

澎湃新聞報導，上海對外經貿大學金融學院副教授、金融發展研究所副所長鍾輝勇表示，在當前經濟形勢下開展專項治理，有利於構建包括生產要素和商品在內的全國統一大市場，同時對於吸收全球先進的資源要素、建設大陸國內城市群和都市圈也都具有重要的意義。

鍾輝勇指出，強調更好的利用全球先進資源要素，說明中國大陸統一大市場的建設不僅需要破除地區之間的市場分割，同時也需要積極地引進先進外資，推進更高品質的改革開放，讓外資繼續在大陸的新發展階段中發揮重要作用。

此次國常會特別強調，要針對重點領域的地方保護和市場分割突出問題開展專項治理。

鐘輝勇表示，市場分割的根源在於地方保護主義，而地方保護主義的產生和地方的考核體系有關。解決的關鍵是不能僅用本地區的經濟發展表現來考核地方官員，同時需要兼顧跨地區的經濟協調，以此來減弱地方保護主義對全國經濟的不利影響。

如何釐清地方保護與地方發展的邊界？鐘輝勇認為，地區發展和地區保護的邊界在於其行為是否對其它地區產生了的負面的外部性。「地方保護可能在短期內是有利於本地區的經濟發展，但從長期來講不僅對本地區經濟發展不利，同時也不利於國家層面資源配置效率的改善。」

劉旭認為，地方保護問題由來已久，根源在於缺乏強有力的監督和執法。「地方政府有自己的顧慮，希望保證自己的稅源，希望穩定就業，這些考慮是有道理的，但是更多需要靠發展自己的比較優勢。另外，要能夠接受市場要素的流動。不能夠犧牲法治，犧牲統一大市場，來換取對個別企業的投資。」

劉旭說：「地方經濟的發展本身未必一定需要通過地方保護，相反，越是市場保持開放性，有競爭，越可以獲取更好的解決方案。」

此次國常會再次強調基礎性制度－要在深化改革上下更大功夫，進一步優化產權保護、市場准入、公平競爭、社會信用等市場經濟基礎性制度。

鐘輝勇認為，基礎性制度對建設全國統一大市場能夠起到非常關鍵的支撐作用，對維持公平的市場競爭環境、增加包括民間投資在內的全社會投資等都具有重要的意義。

他同時建議，在基礎性制度之外，還可以重點構建地區之間的收益分享制度，尤其是地區之間的財稅分享制度。「這不僅能夠防止市場分割和地方保護，同時還會起到鼓勵不同地區的地方政府更好進行合作的作用。」

在劉旭看來，基礎性制度要關注落實。「提高透明度，比如地方政府在做公平競爭審查的時候，能公開盡量公開，同時，對地方保護行為問責到人。這些都能做到，就能夠把很多基礎性制度的作用發揮出來。」

劉旭強調：「一旦這些基礎性制度的作用發揮出來了，地方政府自然就心無雜念地做好該做的服務、監督，地方招商引資這時候也都是在法律的框架內。」