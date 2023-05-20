根據衛生福利部統計，國人膝關節退化的盛行率約15%，推估有350萬人飽受膝關節疼痛之苦，足見保養膝蓋是件很重要的事。板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓表示，日常飲食也能促進膝蓋健康，他推薦4種護膝食物，包括鮭魚、堅果、波菜、綠茶，不妨可試試。

骨科醫師陳鈺泓在臉書粉絲頁發文表示，膝蓋是人體最複雜的關節之一，負責支撐人體重量並提供運動的靈活性，除了適當運動和休息，飲食也可以促進膝蓋健康，他推薦以下4種護膝食物：

1、鮭魚：鮭魚富含omega-3脂肪酸，陳鈺泓指出，這種脂肪酸有助於減少身體的發炎反應，減輕膝蓋關節的疼痛和腫脹。此外，鮭魚還富含維生素D，此維生素有助保持骨骼健康，進而保護膝關節。

2、堅果：陳鈺泓說明，堅果富含維生素E和Omega-3脂肪酸，可以減少身體中的發炎反應，有助於減輕膝蓋疼痛和預防關節炎。另外，堅果還含有鈣、鎂和其他礦物質，有助於強化骨骼。

3、菠菜：陳鈺泓表示，菠菜富含維生素C、維生素E、維生素K，這些營養素都有助減少關節炎和骨質疏鬆症的風險。此外，菠菜還含有鈣、鐵和其他礦物質，對骨骼健康有益。

4、綠茶：陳鈺泓說，綠茶中含有一種叫做「多酚」的化合物，這種化合物有助於減少身體的發炎反應和氧化損傷，減輕膝蓋關節的疼痛和腫脹。此外，綠茶還可以維持骨質密度，促進骨骼健康。