威廉王子和父親英王查爾斯之間的關係一度緊張，但王室傳記作家列雯（Angela Levin）說，多虧威爾斯王妃凱特和王后卡蜜拉培養良好的關係，這才改善了他們父子間的互動。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，列雯在《卡蜜拉王后》（Queen Camilla）的傳記中提到，凱特為了緩和家人的關係，很用心地花時間陪伴公公查爾斯，還有婆婆拉蜜拉。也正由於她苦心經營親情，才成為王室中的「和事佬」。

列雯說，查爾斯2005年迎娶卡蜜拉後，威廉和父親間的摩擦加劇，和繼母卡蜜拉的關係也黑緊張。不過，凱特卻默默肩負起潤滑家人關係的重責大任。凱特趁威廉不在時，利用雙方共同的興趣，如對藝術的熱愛，和查爾斯及卡蜜拉培養關係，並與他們安排私下會面。

而大都拜拜凱特扮演和事佬之賜，隨著時間過去，漸漸改善了威廉等王室核心成員和卡蜜拉間的關係。而卡蜜拉也喜歡勸和，並不愛發牢騷，她和凱特都認為，支持另一半是優先要務。