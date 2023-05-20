台中市一名坐擁5億身家的賴姓高三生，在與夏男登記結婚2小時後，突然離奇墜樓亡故，賴男家屬質疑他是遭到謀財害命。賴家委託律師許哲維19日則指出，賴男繼承的30筆房產遍及台中市山、海、屯區，且主要集中在北屯區，才可能因此引人覬覦。財經專家黃世聰分析，北屯現在是台中房地產最熱的地方，甚至有出現單坪上看百萬的豪宅。

主持人劉寶傑昨（19）日在《關鍵時刻》節目表示，他以為台中最有錢的地方是在7期。對此，黃世聰解釋，因為7期開發的很早，現在已經沒有地方可以開發了，但北屯過去有水湳機場，且以前有大片農地，所以現在台中房地產最熱的地方就在北屯，也就是這次發生事情這一帶。

對於北屯房價暴漲、豪宅紛紛拔地而起，黃世聰解釋，主要是因為該區比鄰洲際棒球場、COSTCO美式購物量販店、水湳智慧城、中央公園，未來的台中巨蛋離的也不遠，要什麼公共建設都有，因此各界都相當看好北屯區的未來發展。黃還指出，台中北屯被稱為14期，目前交易量爆打7期，且該地已經出現單坪100萬的案子，未來還有可能漲得更高。

黃世聰接著指出，賴姓高三生他們家族之所以這麼有錢，就是因為他們有土地，並從農地變成重劃區，且由於是地主的關係，因此長期需要地政士幫忙處理相關地產事務。黃稱，「或許真的是因為坐擁太多財產之後」引發問題。

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