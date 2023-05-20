天雨路滑，警方提醒所有駕駛人駕車行駛於道路應遵守速限，以策安全。(圖／警方提供)

金門天雨路滑9人巴自撞路緣，車輛飛起翻轉360度驚險畫面曝。

金門地區連日來天氣不穩定，時而濃霧、時而大雨，造成路面濕滑能、見度不佳；昨（19）日下午就有1名楊姓男子駕駛9人座小客貨車行經桃園路與金山公墓轉彎處，不甚自撞路緣石致使車輛騰空飛起翻轉360度後拋至路肩，所幸駕駛楊男僅右手脫臼、雙手擦挫傷；由於當時正值下班時段，也引起不少路過民眾的關心，至於肇事原因由金城分局釐清中。

警方指出，昨日下午17時55分許接獲通報，金寧鄉桃園路東湖路口發生一起交通事故，楊姓男子駕駛租賃小客貨車沿桃園路往金城方向行駛，因天雨路滑及操控不當自撞路緣石致車子當場翻覆至路外，造成車輛車頭及左側損壞，駕駛楊男右手脫臼，雙手擦挫傷，意識清楚。警方現場對楊男實施酒測，初步排除酒後駕車行為。

金城分局呼籲，最近天氣不穏定，時有陣雨，路面溼滑，提醒駕駛人駕車行駛於道路應遵守速限，並隨時注意車前狀況，有突發狀況才能及時反應，避免發生交通事故。