七大工業國集團（G7）峰會19日在日本廣島舉行，巴西總統魯拉帶著憂喜參半的心情與會，討論糧食安全、健康、發展以及俄烏戰爭等議題。

魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）是受邀參加七大工業國集團峰會的少數幾個國家領袖之一，同時標誌巴西在睽違14年後，重返由世界上最大經濟體日本、美國、義大利、法國、德國、英國和加拿大組成的團體討論。

對魯拉來說，這次與會很重要，但仍是憂喜參半，因為魯拉是帶著四個優先事項和一個擔憂抵達會議。

第一個優先事項是為「亞馬遜基金」吸引更多捐助者。ABC聯邦大學國際關係系教授黎貝洛（Renata Ribeiro）指出，環境議程是巴西政府的主要旗幟，為亞馬遜基金獲得更多資源的嘗試正確，因為可持續發展是G7的主題之一。

亞馬遜基金是由巴西政府在2006年肯亞奈洛比聯合國氣候變化綱要公約第12次締約方會議（COP12）中提出，並於2008年魯拉第二任總統任上創建，目的在預防、監測與打擊「合法亞馬遜地區」的森林砍伐，以及保護與永續利用相關資源。

亞馬遜基金由巴西國家社經發展銀行（BNDES）負責籌款、簽約和監督支援的方案和行動，挪威和德國是主要捐助者，美國和英國也在今年先後宣布捐款給亞馬遜基金。

第二個優先事項是為阿根廷獲得國際貨幣基金（IMF）的幫助，這個南美洲第二大國正在經歷嚴重經濟和政治危機，幫助阿根廷符合巴西在南美洲的區域利益，阿根廷在政治和經濟上都是巴西的戰略夥伴。

第三個優先事項是振興20國集團（G20）。2024年巴西將擔任輪值主席國。黎貝洛認為，巴西應該努力提高該集團國家的氣候和環境雄心，而巴西在這一領域擁有政治和外交資本。

第四個優先事項是將自己打造成G7和由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成的金磚國家（BRICS）之間的橋樑，主要因素是俄羅斯入侵烏克蘭領土，與G7國家的立場不同，以及中美緊張關係加劇。

米納斯吉拉斯聯邦大學（UFMG）國際政治教授羅培斯（Dawisson Lopes）指出，巴西可以透過與中國和俄羅斯的良好關係來發揮這一作用；巴西受邀參加G7會議即顯示巴西目前在兩個團體之間暢行無阻。

黎貝洛認為，拉近G7和金磚國家之間關係的任務艱鉅，但巴西向來成功扮演已開發國家和開發中國家之間談判的角色，只是巴西的善意可能與捲入俄烏衝突的國家利益相抵觸。

也正因此，巴西的主要擔憂是G7會議可能聯合譴責俄羅斯，而這種可能性也是魯拉拖到最後，才接受日本邀請參加會議的原因之一。

巴西外交部經濟和財政事務司長卡巴友（Maurício Carvalho）在魯拉赴日本前表示，G7和受邀國家共同簽署的聯合聲明中心要點之一，將是宣布對維護糧食安全的承諾。但巴西政府不希望該聲明變成針對俄羅斯的行為，而是關於世界消除饑餓戰爭的消極方面。日本表示理解巴西的立場，印度和印尼也贊同這一立場。

由於軍事行動，烏克蘭出口到世界上最貧窮國家的大量糧食受到阻礙，導致多個經濟體的通貨膨脹和饑餓加劇。對於試圖在俄烏衝突中採取中立的國家來說，歐洲和美國對俄羅斯實施的制裁也加劇了危機。

傳統上，G7會議的聯合聲明將由與會國家的外交團隊談判至會議的最後一刻。因此，巴西對聲明內容的擔憂應持續到會議結束。（編輯：高照芬）