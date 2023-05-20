明天（21日）是24節氣的小滿，也是夏季第2個節氣，命理師楊登嵙提醒生肖牛、蛇、猴、雞，接下來半個月要特別注意健康，忌吃生冷、油炸食物，避免病從口入；生活作息也要規律。

楊登嵙在《旺好運》運勢專欄撰文指出，小滿象徵稻穀將結實，此時也是梅雨季節開始，稻穀成熟時期，易遭蟲害；天氣越來越熱，日照也越來越長，萬物處於旺盛的生長階段。

楊登嵙提醒，小滿這半個月，生肖屬牛、蛇、猴、雞要注意健康，留意飲食衛生，忌吃生冷、油炸食物，避免病從口入；生活作息要有規律，容易過度勞累而引起神經緊張，只要多放鬆休息，問題不會太大。

飲食方面，中醫認為「夏養心」，可以適量食用一些帶有酸味的飲食，像是檸檬、梅子等；養生方面以健脾、清熱、祛濕的清淡飲食為原則，避免辛辣、重口味，適合多吃苦味的食物，包括苦瓜、筍、秋葵，或甘涼屬性的食材如絲瓜、冬瓜、西瓜、小黃瓜、綠豆、決明子、綠茶、黑木耳、胡蘿蔔、番茄、山藥、生薑等。

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