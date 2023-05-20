台中市一名擁有5億身價的賴姓男高三生，本月4日上午，與26歲夏姓男子登記結婚後才過2小時，竟離奇在台中北屯區一棟大樓10樓墜樓身亡，讓家屬相當不能接受。根據《自由時報》報導，賴男墜樓的地方，該處是登記在夏男擔任代書的父親名下，連夏男本人鮮少前往，更何況是死亡的賴男。但事發當天，夏男卻與賴男一同前往連自己都很少去的地方；且警方還在陽台欄杆處，採集到賴男的指紋，整起命案疑點重重，將進一步釐清墜樓原因。

賴男最近才剛被贈與市值約5億的房地產，但卻離奇從北屯區一棟大樓10樓墜樓，讓賴母懷疑兒子是遭與之剛結婚的夏男謀財害命，出面開記者會控訴。而回顧事發當時，賴男墜樓的地方，該處房子是登記在夏男擔任代書的爸爸名下，這個地方目前只當夏家置產用，沒有出租、夏家人也沒有居住，夏男平時很少去這個地方，但卻在與賴男完成結婚登記後，兩人一起騎車前往這個「很少去的地方」，最後賴男又在此處墜樓身亡，過程有諸多不合理的地方。

除此之外，警方在案發的10樓屋內，並未發現打鬥痕跡，或物品損壞情形，但有在陽台欄杆上，採集到不少賴男的指紋。夏男應訊時表示，當天和賴生完成結婚登記後，就騎車到該處休息，他因騎了一上午機車，全身都是汗，因此先到浴室洗澡。洗澡前，有看到賴生在客廳拿了一罐啤酒獨飲，他沒多問就進浴室，但洗完澡後不見賴生，後來才發現他已墜樓。

由於整起墜樓案件疑點重重，死者賴男的母親，對該案提出諸多疑點，夏男目前訊後以30萬交保，現在還要等賴男的解剖鑑定報告出爐，才比較能釐清死因。