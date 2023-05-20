奇葩徵才文！一名女網友分享，網路上有雇主在徵管家，每天要陪小孩上學、打掃、洗衣服、替小狗整理環境、遛狗和陪讀等等，但日薪只有1000元，引起網友討論，不少人看傻直呼，這就真的很欠嗆！也意外引發主婦們共鳴。

一名女網友近日在臉書社團《爆廢公社》上分享一張截圖，只見該雇主要徵一位「管家」，每天早上6點要到雇主家，到晚上9點左右可以離開，但實際工作的時數約7個小時，雇主將提供每日三餐，工作內容為陪小孩上學、打掃、洗衣服、替小狗整理環境、遛狗、陪讀等。日薪1000元，每周日休假。

原PO忍不住吐槽說「奇文共賞！」引起網友討論，不少人怒嗆說，這太扯了吧！這不是要請管家，是要請奴工了。「7小時只給1000元，太天真了」、「真的是奇文，多年前利用寒暑假打工，當家教都1小時500啦」、「最低薪資都到不了，且上班的時間很詭異，這真的扯」、「這就真的很欠嗆！」

有不少主婦則感慨地說，這就是家庭主婦的工作，任勞任怨做了10幾年還沒薪水，這個還有1000元呢！你們付過薪水給媽媽了嗎？

另有內行網友則說，這真的超不合理，如果要請管家，月薪至少5萬起跳，如果只是請居家清潔打掃服務，像是打掃、洗衣服等等，現在市面上的行情2小時至少600元，陪小孩讀書就更不用說，因為可能會兼家教，所以行情價600到800元跑不掉。更不要說還有幫忙照顧寵物的服務，這樣計算下來1天1000元根本不夠。