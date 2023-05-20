製造業執行巡檢廠房，避免機台突發性故障，往往花費大量時間與人力，卻常常因為標準作業流程不夠完善，而出現人為判讀誤差；此外，巡檢資料倚靠人工整理上傳，紀錄疏失難以追蹤，反而造成產線停頓。為了解決製造業痛點，台灣大攜手亞達科技推出「5G AI巡檢GO」，一站式提供台灣大超高速低延遲5G網路、AI偵測判讀軟體，以及裝有The Joy Factory軍規認證防摔保護殼的平板。透過台灣大5G網路，巡檢資訊能於第一時間回傳，並且完整紀錄數值與照片，減少時間與人力成本，管理者還能遠端即時掌握數據資訊，優化生產效益，避免工安意外。

台灣大企業用戶事業群商務長吳傳輝指出，台灣大以5G與科技實力，攜手亞達科技，為企業客戶快速部署的智慧解決方案。結合硬體、軟體及高速網路的「5G AI巡檢GO」，只需一鍵即可完成四道巡檢程序，包括：AI讀值、判斷異常、記錄報告、拍照存檔，幫助製造業輕鬆實踐智慧工廠願景，有效解決巡檢高時間成本、高營運成本、高管理成本等「三高」問題，驅動科技創新，並協助製造業邁向淨零轉型。

亞達科技成立於2017年，是一間專注於軟體開發的新創科技公司，致力結合擴增實境(AR)與人工智慧(AI)技術，發展全方位解決方案。亞達科技林育業董事長表示，台灣大哥大與亞達科技在5G AI應用領域已有長久的堅實合作基礎，相信「5G AI巡檢GO」這項新產品與5G AI應用，將會大幅提升產業生產效率、顯著降低成本。The Joy Factory的保護殼則具有完善通過軍規等級的防摔保護，可保護平板電腦，延長使用壽命，讓作業人員專心的管理和控制巡檢作業。

另一家電信業者遠傳(4904)其實也瞄準相關應用，以5G結合「大人物（大數據、人工智慧、物聯網）」核心技術，攜手「5G元宇宙加速器」新創團隊－樂達創意科技，共創「一站式No-Code AI平台」，無須耗時編寫程式，將以往需要一個月以上的開發時間縮短至最快一個小時即可完成，並有多達上百個AI模組，可快速應用至不同產業的AI應用，已於製造業、政府、醫療、工安及金融保險等領域建構多項應用實例，並成功協助集團製造業客戶廠區導入「5G AI移動巡檢機」，內建5G通訊及UPS不斷電系統，無需現場佈線及外接電源，可快速部署，針對施工區域進行無斷點的工安監控，包含電子圍籬、PPE個人防護設備實時監控、人流計數等，透過AI辨識工安事件，減少管理及巡檢人力，結合5G大頻寬、廣連結、低延遲特性，協助產業加速創新及數位轉型。