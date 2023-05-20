蔡英文總統（見圖）20日在總統府發表520就職周年談話，並接受媒體提問。（趙雙傑攝）

蔡英文總統（見圖）20日在總統府發表520就職周年談話，並接受媒體提問。（趙雙傑攝）

今天是蔡英文總統就職滿7週年，蔡英文上午主持「執政七年，重新定義台灣，讓世界重新看見台灣」記者會，並接受媒體提問；蔡英文致詞提到，我們以全球視野處理兩岸關係，台灣問題要用和平解決，堅守個堅持、信守承諾、維持現狀。以對話化解兩岸分歧，這是台灣不分黨派及對岸共同責任，也是全球共同期待。「和平是兩岸唯一選項，以維持現狀作為最大公約數，就是確保和平之鑰」。

她強調，擘畫台灣未來兩件事是重中之重，確保台灣維持在全球供應鏈關鍵地位及維持台海和平穩定現狀。

對於日前蛋價問題，蔡英文也說，前陣子缺但問題，很抱歉，讓大家辛苦了。隨時緊盯物價、降低對國人生活影響。

她表示，這七年有成功也有挫折，但蔡英文團隊認真做事，懂得反省、快速調整、找出方法、解決問題。這七年來讓世界重新看見台灣。

以下是蔡英文總統致詞全文：

今天是我擔任中華民國總統第八年的第一天。

七年前，我們抱著改造國家的初衷，一步步踏出改革的步伐，到今天，已經走了很長的一段路。我們讓台灣的面貌，和七年前有很大的不同。

其中一個不同是，我們的「國防自主」已經不再是夢想。去年國慶日我們看到，「勇鷹號」高教機翱翔在總統府的上空；今年下半年，第一艘潛艦IDS原型艦也將下水。透過很多人的努力，我們向世界展現出台灣自我防衛的決心。

另一個不同是，面對美中貿易衝突的國際經貿變局，和突如其來的全球百年大疫，台灣經濟逆勢突圍，在「前瞻基礎建設計畫」創造的可觀內需，以及「六大核心戰略產業」，所締造的技術優勢加持下，台灣的高科技產業，在全球供應鏈上，樹立了無可取代的關鍵地位。

七年前，我們開始推動「新南向」政策，去年，台灣對新南向出口的金額是史上最高，達到969億美元。我們不只布局海外，也迎來了投資大爆發，投資台灣三大方案及境外資金回台，已經審查通過將近2.4兆，而過去七年，外商加碼投資台灣則超過兩兆元。這不只代表世界對台灣的信心，也反轉台灣過去產業西進的態勢。

七年前，台灣的綠能建設才剛起步，但就在去年，再生能源全年度的發電量首度超越了核電。

到今年底，我們綠能產業所引進的外商和本國投資將達到一兆元。並且將國際有經驗的上下游產業及金融專業帶進台灣，讓台灣跟世界進一步接軌。

前幾天，我去啟用了全國最大，位於苗栗的海能離岸風電。以後大家經過苗栗台61海岸線時，遠遠眺望著離岸風機，就等於看到2050淨零轉型的未來。

就在昨天，台美雙方共同宣布，「台美21世紀貿易倡議」首批協定內容。從貿易便捷化到中小企業的就業和成長，乃至各項全球新興的貿易議題，台美將簽署自1979年以來，最全面性的貿易協定。

這不只是讓台美經貿關係，邁向新的里程碑，也為台灣和主要貿易國家洽簽貿易協定，跨出重要的一步。

而面對中國的文攻武嚇，台灣人民冷靜不躁進、理性不挑釁。台灣人民展現出對民主自由前所未有的堅持，不僅讓世界看到台灣的韌性，也讓國際支持民主台灣的力量變得史無前例的團結強大。

當然，七年來我們所努力的其實遠遠不止這些。我要特別感謝堅守崗位的公私部門夥伴一起打拚，尤其是守護第一線的國軍、警察、海巡的付出；更重要的是，我們兩千三百萬台灣人民的團結一致。

這七年，有成功，也有挫折，改革會有陣痛，執政也總有很多地方可以做得更好。但是，蔡英文的執政團隊認真做事，也懂得反省，我們總是快速調整、找出方法、扛住壓力、解決問題，來因應國際情勢的變局，回應民意的期待。

我相信過了一段時間，或者是十年、二十年後，當我們回過頭來看看這段過程，可以更清楚看到，這七年來我們重新定義了台灣，也讓全世界重新看見了，台灣不可或缺的存在。

各位國人同胞，雖然我只剩一年任期，但我不會因此鬆懈。我的信念是，一年能做到的事就一年做到；一年做不完的，我們就用「一年加四年」進行規劃，替台灣下個階段的發展打基礎。

對於後疫情時代的經濟發展和民生課題，我們正透過疫後特別預算，持續調整強化產業體質；行政院傾全力解決缺工問題之外，也會提出優化留才久用機制，並且將更進一步提出完整的人才供給方案。我們要維持各行各業發展的動能，也替下一個階段台灣產業競爭力提前部署。

開啟國門的台灣，更歡迎全世界的旅客，包括港、澳和對岸的朋友，來體驗台灣，感受台灣獨特的文化魅力，以及安全和便利。

前陣子缺蛋的問題，很抱歉讓大家都辛苦了。我們也記取教訓，隨時緊盯各項民生物資的供給和物價，跨部會整合因應，盡可能降低對國人生活的影響。

現在，是五月的報稅季。今年的免稅額和扣除額再次提高，來減輕大家的負擔。接下來，在政府財政穩健的前提下，我們會繼續朝向加薪、減稅、增福利的方向繼續努力。

除了顧好經濟民生，關於擘畫台灣的未來，有兩件事情我認為是重中之重。第一，是維持台灣在全球供應鏈的關鍵地位，第二，是維持台海和平穩定的現狀。

現在俄烏戰爭仍在持續，威權主義的擴張、侵略併吞的陰影，正在侵蝕全球文明和民主體制。它更帶來全球通膨的壓力和經濟衰退的危機，衝擊疫後國際經貿格局，以及重組中的供應鏈體系。

在這樣的外在風險情勢下，七年來，我們努力調整台灣的經貿體質，從半導體到資通訊產業，從精密機械到物聯網，乃至綠能產業的潛力、生技醫療的實力；並藉此打造優質就業機會。

我們也逐步擺脫七年前，透過中國走向世界的路徑，讓「台灣製造」用自己的面貌，大步走向國際。

更重要的是，我們有讓國際信任的民主治理，結合領先全球的技術競爭力、完整健全的產業生態系，我們已經向全世界證明了，台灣是全球供應體系中最可靠、最有效率、最安全的合作夥伴。

未來，我們要拿出更多、更有力的行動和作為，來展現我們的決心，打造出更具韌性的經濟和產業，讓台灣在全球供應鏈中的關鍵地位屹立不搖。

但是，若干有心人士刻意認知操作，試圖動搖全球對台灣投資環境的信心。儘管如此，我們要向大家保證，台灣在全球供應鏈的關鍵地位，不但不會受到影響，而且還會持續扮演更關鍵的角色。

台灣雖然身處風險中，卻絕對不是風險製造者。我們是負責任的風險管控者，台灣會跟全球的民主國家和社群站在一起，共同合作化解風險。

台灣，已經是當前世界的關鍵字。台海的議題，早已從兩岸、區域的層次，成為攸關全球安全及國際繁榮的焦點，全世界都是利害關係者。因此，除了既有的基礎之外，我們也必須以全球的視野，來處理兩岸關係。

現在，全球的共識很清楚，就是台海議題必須和平解決，戰爭不是選項，任何一方都不能以非和平的方式片面改變現狀。

從我執政以來，政府的立場很堅定，我們信守承諾維持現狀，致力台海的和平穩定；我們也堅守「四個堅持」，保障兩千三百萬台灣人民共同的利益和福祉。我們不挑釁、不冒進，也絕不會在壓力底下屈服。

致力維持現狀，避免衝突發生，以對等的對話化解兩岸分歧，促進健康有序的交流。這既是台灣不分黨派的共同責任，也是兩岸的共同責任，更是區域各國及全球民主國家的共同期待。

和平是兩岸間的唯一選項，以維持現狀作為各方的最大公約數，就是確保和平的關鍵之鑰。

現在，是國際社會對台灣最重視、最友好的歷史時刻。所以朝野政黨必須團結合作。我們對內可以因為民主選舉而競爭，但對外一定要共同守護中華民國台灣。

臺灣的民主不是從天而降，和平也從不是靠卑躬屈膝得來。我要再次強調，要維護和平必須先強大自己，我們越團結，就越安全；臺灣越安全，世界就越安全。

前陣子不幸過世的林淑雅教授，曾經在她參與起草的宣言，寫下這段話：「我們在母親土地上自己決定想要什麼樣的國家，並積極改造它，這是尊嚴。」這段深刻的話，應該要被牢牢記住。

我很榮幸能夠擔任中華民國總統，和兩千三百萬臺灣人民，一起走過這兩千五百五十六天，我們風雨同行，一路自信堅定地走向了世界。

執政團隊會持續當民主自由的「守護者」，守護臺灣民主自由的生活方式。執政團隊更會持續當國民生活的「造福者」，更努力做事，創造更多幸福，讓臺灣人民更幸福，讓國家繼續往前走。