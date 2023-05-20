隨著新冠肺炎疫情趨緩，防疫政策鬆綁，加上不用強制戴口罩，導致本土通報確診數攀升，擁有「凍齡美魔女」封號的胡文英，近日就確診新冠肺炎，正式脫離「天選之人」行列，不過一次出現多種症狀，讓她無奈表示：「我撐不下了，現在的感覺真的生不如死」。

胡文英表示才看到「三年都沒確診，天選之人五月一堆中鏢」的報導，自己就加入這波確診行列，不僅全身酸痛無力，還持續發高燒，喉嚨更是痛到有如刀割，甚至咳到胸口炸痛，一度喘不過去，就連睡覺都因為劇烈咳嗽而痛醒，不僅頭痛到要炸開，還昏昏沉沉走幾步路就要暈倒，更是沒胃口到一整天都吃不下。

胡文英指出日前有症狀時，其實就已經是確診徵兆，沒想到就醫後卻被誤診為流感，導致吃錯藥延誤治療時間，反而讓病情更加嚴重，讓她吐露無奈心聲：「我撐不下了，現在的感覺真的生不如死」，接著不忘提醒所有「天選之人」，口罩一定要戴好戴滿，不要因為疫情趨緩就掉以輕心。

對此，網友紛紛留言關切：「外出還是戴著口罩~因為解封不代表疫情結束~空氣中依然布滿了病毒 」、「開的藥一定要吃會比較快快好」、「這陣子聽說很多人中獎，也有二次確診的」、「確診時真的是過著讓人生不如死的隔離生活」、「要加強清潔鼻喉呼吸系統」。