「姐姐」謝金燕最近走下神壇上實境節目擔任髮廊的最美總監，和許多來賓都互動頻頻，也讓外界一窺謝金燕私下可愛一面，其中謝依霖近日受訪，自認已經跟謝金燕熟到可被封為「心腹」，她更透露跟謝金燕聊到為了工作讓女兒抱怨不已的話題時，看似淡定的謝金燕竟會跟著一起哭。

《來吧！營業中》第二季改為經營髮廊「星之沙龍」，邀來謝金燕等人入主「轉行」當總監、設計師等，先前傳出錄影過程中偶遇李亞萍，顧不得仍在錄影中，李亞萍見到好友豬哥亮的女兒就忍不住問：「越來越漂亮了，那媽媽好不好？姊姊好不好？」謝金燕表示都很好，接著李亞萍坦言對女兒余苑綺的過世無法放下，謝金燕則強忍情緒說：「阿姨，妳不要再講，我在錄影，我不可以哭。」

謝依霖分享眼中的謝金燕。（圖／中時資料照片）

節目中，謝金燕更自曝和林志穎其實是國中同學，但當時是男女分班，所以沒機會熟識，她也因為自己總監沒當好，導致成員被淘汰在節目中自責落淚。單身多年的謝金燕先前談到擇偶條件，大方表示希望是做音樂或藝術類型工作的人，年齡、身高不限，個性樂觀、有體力陪她、還必須「有無比的耐心聽我把話說完，能夠接受隨時被關注的生活」。

而據《三立新聞網》報導，謝金燕先前在記者會上拒絕回應兒子相關的話題，讓謝依霖坦言一開始以為謝金燕是很有距離感的人，沒想到錄影第一天謝金燕就放鬆到整個人靠到她身上，讓謝依霖笑說姐姐的高冷形象全是假的，而有兩個小孩的謝依霖，回憶某次出門前被女兒抱怨「媽媽你去電視台就不見了」，讓謝依霖很無奈淚崩，沒想到謝金燕也跟著哭，可見私下真性情一面。