總統蔡英文執政7周年，今（20）日在總統府發表談話並接受訪問，有媒體想知道台灣下一位領導人應具備哪些特質，民進黨總統候選人賴清德是否有符合？對此，蔡英文分享自己的想法，並說她不是在量身訂做，但賴具備相當程度的條件。

蔡英文今日發表談話並接受訪問，有媒體好奇近年國際局勢變動迅速，想知道台灣下一位領導人應該具備哪些特質？賴清德又是否具有這些特質？讓蔡聽完問題後先是笑了出來，並對賴說「你不用回答這一題」。

蔡英文認為，台灣如今面臨的各種挑戰都是國際級的，下一任總統要有相當的能力來處理國際事務，且須有幾項必要的體認跟能力特質。第1，有能力在國內意見分歧中，以及複雜的國際環境中找出最大公約數，形塑最有利台灣的立場，最重要的是要維持對外政策的穩定，才會有我們所需要的國際的信賴。

第2，要有一定的溝通能力，包括在外交場域的溝通、戰略溝通，甚至跟人民溝通都很重要；第3，能夠跟國際共享價值，並積極參與這些價值的實踐；第4，必須有強烈的自我防衛的意志，讓台灣能夠有足夠防衛自己的能力；第5，要有能力組織、領導專業的國安團隊，這是一個高度專業領域，需要很多人投入，很多有經驗、有戰略思考的人共同加入。

蔡英文強調，賴清德從地方到中央，擔任過許多重要職務，有豐富的歷練，過去幾年和國安團隊共同工作，對國際事務、安全事務到總體經濟等，都有相當的經驗，「我剛講的領導人特質，不是量身訂做，但我認為賴副總統具備相當程度這樣的條件」。